Antalya'da başı ve kolları olmayan ceset bulundu

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Kepez'in Santral Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında, gezintiye çıkan ve emekli polis olan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş, başı ve kolları olmayan çıplak erkek cesedini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 40 yaşlarında erkeğe ait olduğu, başı ile kollarının bulunmadığı ve çıplak olduğu görüldü.

Cansız beden, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de ormanda bir süre kayıp baş ve kolları aradı.