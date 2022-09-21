Başbuğ davası: Şikâyet çekildi, katılan olmadı

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FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeniyle, AK Partili Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Bekir Bozdağ, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan’ın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hem de eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Ayrı ayrı düzenlenen iddianamelerde savcılık, Başbuğ hakkında ‘hakaret’ten 4 yıla kadar, Çiçek hakkında ise ‘iftira’dan 7 yıla kadar hapis istedi.

KATILMADILAR

Her iki davanın görülmesine saatler kala, müştekilerin avukatı Hüseyin Aydın, sanıkların savunmalarında “Dava konu konuşmada geçen itham ve isnatların muhatabının katılanlar olmadığını beyan ettikleri” gerekçesiyle şikâyetlerinden vazgeçtiklerini mahkemeye bildirdi. Ayrı ayrı mahkemelerde dün görülen duruşmalarda taraflar hazır bulunmadı.