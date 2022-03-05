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Başakşehir'de vahşet! Kulübedeki köpeği ateş ederek öldürdü... Yakalandı

#Başakşehir#Köpek#Hayvana Şiddet
Başakşehirde vahşet Kulübedeki köpeği ateş ederek öldürdü... Yakalandı

Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş ederek öldüren A.B.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı öğrenildi. A.B.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, A.B.Z., kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattı. Bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmalar sonrasında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek de ele geçirildi.

A.B.Z., "Silah ile Kasten Hayvan Yaralama" ve "Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu" suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı da tespit edildi. 

Başakşehirde vahşet Kulübedeki köpeği ateş ederek öldürdü... Yakalandı

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KÖPEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kulübede bağlı olarak silahlı saldırıya uğrayan köpek, kaldırıldığı veteriner hekimde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.

Başakşehirde vahşet Kulübedeki köpeği ateş ederek öldürdü... Yakalandı

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