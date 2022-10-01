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Başakşehir'de uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçtı

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#Serdar Atış#Saldırı#Başakşehir
Başakşehirde uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 16:33

Başakşehir'de saplantılı olduğu kadından karşılık bulamayan Serdar Atış dehşet saçtı. Bir süre önce uzaklaştırma kararı da aldırılan Serdar Atış sürekli rahatsız ettiği Aysel Kübra Yılmaz ve annesi Hacer Yılmaz'ı silahla vurdu. Anne ölürken genç kadın ise ağır yaralandı.

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Olay dün saat 23.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'a sürekli rahatsızlık veriyordu. Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine dün akşam saatlerinde kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde annesi Hacer Yılmaz'la (53) birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış tarafından çocukların gözü önünde 3 el ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi. 

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Başakşehirde uzaklaştırma kararına rağmen dehşet saçtı

"HİÇBİR ŞEKİLDE RAHAT BIRAKMAZDI"

Olayla ilgili konuşan bir akraba, "Daha önce de sürekli rahatsız ettiği oldu, onları aldılar götürdüler ama yine serbest kaldılar. En son anneannesinin evinde kahve içip evlerine geçerken o da koşarak gelip 3 el ateş etmiş. İkisini de kafasından vurmuş" dedi. Yaşanan süreci anlatan komşu ise, "Kız işe giderdi o da işyerine gidip rahatsız ederdi. 4 senelik işini bıraktı. Hiçbir şekilde rahat bırakmazdı. Anneannesi iş dönüşünde kızı metro istasyonundan, otobüs durağından kendisi alıp gelirdi. Sürekli sözlü tacizde bulunurdu. Balkona çıkıp karşı tarafa ağza alınmayacak küfürler ederdi hem kıza hem annesine. 2 ay uzaklaştırma kararı verildi ona rağmen yine geliyordu" diye konuştu

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#Serdar Atış#Saldırı#Başakşehir

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