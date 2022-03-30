Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir'de otomobil, ticari taksiyle çarpıştı: 4 yaralı

#Başakşehir#Kaza#Taksi
Başakşehirde otomobil, ticari taksiyle çarpıştı: 4 yaralı

Başakşehir'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, içinde yolcu bulunan taksiyle çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ömer Tan'ın kullandığı 16 SON 06 plakalı otomobil, Yiğit Karabeyoğlu'nun kullandığı 34 TFS 48 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Ömer Tan ve Yiğit Karabeyoğlu ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Başakşehirde otomobil, ticari taksiyle çarpıştı: 4 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan her iki otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Kaza#Taksi

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith