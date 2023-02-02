Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir’de ilginç görüntü! İş yerinin önünü kapatan otomobili çöpe attılar

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Başakşehir#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 11:53

İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesindeki iş yerlerinin önünü kapatan otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, forklift ile kaldırdıkları aracı çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı.

Haberin Devamı

Başakşehir İkitelli Güngören Sanayi sitesinde 2 gün önce bir kişi otomobilini iş yerinin önüne park etmek istedi. Kaynak işleri yapan esnaf, sürücüden aracı bırakmamasını istedi. Ancak otomobili bırakan sürücü ayrılarak uzaklaştı.

Duruma öfkelenen esnaf 2 gündür alınmayan otomobili, forklift kaldırarak çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı.

Başakşehir’de ilginç görüntü İş yerinin önünü kapatan otomobili çöpe attılar

Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi. Öfkeli esnaf konuşmak istemezken site esnafı ise otopark sıkıntısı nedeniyle gelişi güzel parklar yaşandığını belirtti.

 

 

Haberin Devamı

Başakşehir’de ilginç görüntü İş yerinin önünü kapatan otomobili çöpe attılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#Başakşehir#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör
Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA