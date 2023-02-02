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Dünya Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor... Yunan gazeteden skandal Türkiye çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#İsveç#NATO
Dünya Erdoğanın sözlerini konuşuyor... Yunan gazeteden skandal Türkiye çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 08:16

Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur’an-ı Kerim yakması ile başlayan kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer alırken, Yunan gazeteden skandal bir Türkiye çağrısı geldi.

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandal sonrası en sert tepkiyi gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e net bir mesaj veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

'İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur.'

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Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.

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Alman DW 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği konusunda bir kez daha azarladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Voice of America haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkesi İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık eden protestoların gerçekleşmesine izin verdiği sürece Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasına izin vermeyeceğini yineledi.'

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Al Monitor, 'Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedeflerini birbirinden ayırabilir mi?' başlıklı bir analiz yayınladı. Yazıda şu ifadelere yer verildi;

'Erdoğan kapıyı bir kez daha İsveç'in suratına çarparak Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı daha olumlu bir tavır sergilese de, ne Helsinki ne de NATO İsveç'i geride bırakmak konusunda henüz istekli görünmüyor.'

Fox News Erdoğan'ın İsveç'e yaptığı çağrıya yer verdi. Haberde 'Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasına onay verdi' denildi

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Erdoğan'ın açıklamaları İsveç basınında da geniş yer buldu. Svenska Dagbladet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün İsveç'in ifade özgürlüğü konusunda taviz vermeyeceğini açıkladığını duyurdu.

Expressen Başbakan Ulf Kristersson'a göre, Kuran yakma yasağının konu dışı olduğunu yazdı.

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YUNAN GAZETEDEN SKANDAL ÇAĞRI: TÜRKİYE'Yİ İHRAÇ EDİN

Yunan Kathimerini gazetesi ile skandal bir Türkiye çağrısı ile okurlarının karşısına çıktı.

Gazete 'Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellerse, Türkiye'yi ihraç edin' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

George Monastiriakos imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi;

'Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesi, üyelerin demokratik kurumlarını güçlendirmeleri, istikrar ve refah koşullarını geliştirmeleri ve uluslararası ekonomik politikalarındaki çatışmaları ortadan kaldırmaları gerektiğini belirtir. Görevdeki son döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersini yaptı.'

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya şantaj yaptığı iddiasına yer verilen yazıda 'kesin olan bir şey var: Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 2. Maddesini ihlal etti' denildi.

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'EGE'DE SAVAŞ' BAŞLIĞI İLE DUYURDULAR

Demokratia gazetesi ise Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan aracına çarpmayı denediğini öne sürdü. 4 dakika 44 saniyelik video kaydını yayımlayan gazete Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türklere doğru uyarı ateşi açtığını yazdı.

'Ege'de savaş: Demokrasia şok görüntüyü ortaya çıkardı' başlıklı haberde Türk balıkçıların Yunan karasularında avlandığı iddia edildi.

Gazete Türk Sahil Güvenlik botuna doğru ateş açan askerlerin yüzlerini ise buzlandı.

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#Yunanistan#İsveç#NATO

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