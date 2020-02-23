Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku!

Olay, Başakşehir Altınşehir Mahallesi Göknar Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanda kötü koku yayıldı. Binada yaşayan 2'si çocuk toplamda 3 kişi kötü kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.



Olay sonrası AFAD ekipleri sokağa gelerek apartmanda inceleme başlattı. Hassas koku ölçüm cihazı ile apartmanın her noktasında incelenme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda apartmanda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BİNA SAKİNLERİNDEN İLGİNÇ İDDİA



AFAD ekipleri yaptığı açıklamada rahatsız edici kokuya rastlanmadığını belirtti. Polis ekipleri bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda inceleme başlattı. Hastaneye giden apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.