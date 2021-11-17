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Başak Cengiz'in ismi mezunu olduğu Karabük Üniversitesinde yaşatılacak

#Başak Cengiz#Karabük#Ataşehir
Başak Cengizin ismi mezunu olduğu Karabük Üniversitesinde yaşatılacak

İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in (28) adı, mezunu olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesinde yaşatılacak.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ Mimarlık Fakültesinin adının "Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirilmesiyle ilgili üniversite senatosu tarafından alınan kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'yi sarsan öğrencimiz Başak Cengiz'in ölümü, Karabük Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin isminin 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirilmesi hususunda gerekli girişimleri yaparak üniversite senatosunda aldığımız isim değişikliği kararını Yükseköğretim Kuruluna arz ettik. Merhum öğrencimiz Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılması bizi onurlandıracak, acımızı bir nebze olsun hafifletecektir. Bu tür olayların son bulması temennisiyle kıymetli öğrencimiz Başak Cengiz'in ailesine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyorum."

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#Başak Cengiz#Karabük#Ataşehir

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