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Başak Cengiz’in adı Ataşehir’deki sokağa verildi

#Ataşehir#Başak Cengiz#İstanbul
Başak Cengiz’in adı Ataşehir’deki sokağa verildi

Ataşehir’de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz’in adı, katledildiği sokağa verildi. Ataşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen Barbaros Mahallesi’ndeki Karanfil Sokağı’nın isminin “Başak Cengiz Sokak” olarak değiştirilmesi teklifi, İBB Meclisi’nde onaylandı.

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Eğitim için Ankara’dan Ataşehir’e gelen ve 9 Kasım 2021’de Ataşehir Karanfil Sokak’ta hain bir saldırı sonucu katledilen Mimar Başak Cengiz’in ismi, öldürüldüğü sokağa verildi.

Meclis 1. Başkan Vekili Kudret Arslan Başkanlığı’nda gerçekleşen 7 Şubat 2022 tarihli Ataşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda Ataşehir’deki sokağa Başak Cengiz’in adının verilmesi teklif kararı hiç komisyona gitmeden oy birliğiyle karara bağlandı.

Ataşehir Belediye Meclisi onaylanan bu teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu. Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda, 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı’nda 12 Nisan Salı günü gerçekleşen Nisan Ayı İBB Meclisi Toplantısı’nda da oy birliğiyle kabul edildi.

Başak Cengiz’in uğradığı hain saldırının, tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Genç yaşta hayattan koparılan 28 yaşındaki Başak Cengiz’in isminin sokağa verilmesi teklifi, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Ülkemizde yüzlerce kadın maalesef katlediliyor. Tek bir kadının dahi katledilmeyeceği güne kadar var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimizi derinden sarsan kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum” dedi.

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#Ataşehir#Başak Cengiz#İstanbul

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