Bartın’daki sel felaketinden yeni görüntü

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Bartın'da 9 Temmuz'da sağanağın ardından gelen sel nedeniyle birçok iş yeri ve ev zarar gördü. Bartın-Zonguldak yolu, Kuyumcu mevkisinde yer alan Atılım Sanayi Sitesi'nde, dere yatağının 10 metre taşması ile 200 iş yerini su battı. Zarar gören, üretim, gemi inşa atölyeleri, oto tamirhaneleri ve gıda toptancılarının bulunduğu siteye, selin gelme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir ayakkabı üretim atölyesinin kameralarına yansıyan görüntülerde, selin geliş anı, suyun yükselmesi ve makinelerin suda ilerlemesi yer alıyor.