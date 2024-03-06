Bartın'da süs havuzunda 30 su semenderi bulundu

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Kent merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki 10 metre uzunluğundaki süs havuzunu temizlemek isteyen personel, havuz içinde daha önce görmedikleri canlılar olduğunu fark etti. Personel, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, havuzda inceleme yaptı. İncelemede, havuzdaki canlıların nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli su semenderi olduğunu belirlendi.

Ekipler, yağmur suyu ile doğal ortamı oluşan süs havuzundaki 30 semenderin bulunduğu yerde kalmasına karar verdi.