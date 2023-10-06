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Bartın'da mezarlıkta ayı paniği... 'Mezarın açıldığını görünce orada yığıldım'

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#Bartın#ULUS #Mezar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 12:47

Bartın’ın Ulus ilçesinde iddiaya göre bir mezarlıkta bir ayı, 70 gün önce defnedilen Ramazan Gün’ün mezarını açtı. Oğlunun mezarının açıldığını gören Fatma Gün, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Fatma Gün, kendine geldiğinde komşuları ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Define avcıları, mezar soyguncuları gibi ihtimaller üzerinde de duran ekipler, ilk araştırmalarına göre mezarı ayının açmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

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Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesi Çubukbeli köyüne inen aç bir ayı köy mezarlığına dadandı. İki hafta içerisinde iki kez mezarlıkta görülen ayı, son kez görüldüğü bir hafta önce ise yeni defnedilen Ramazan Gün’ün mezarını eşti. 70 gün önce defnedilen Gün’ün kefene sarılı cenazesine ulaşan ayı, herhangi bir zarar vermeden mezarlıktan ayrıldı. Kısa bir süre arayla kocası ve oğlu vefat eden Fatma Gün, dua okumak için geldiği mezarlıkta oğlunun mezarının açıldığını görünce büyük şok yaşadı. Dehşete kapılarak baygınlık geçiren kadın, kendine geldikten sonra komşusunu, köy muhtarı ve jandarmayı arayarak yardım istedi.

"MEZARIN AÇILDIĞINI GÖRÜNCE ORADA YIĞILDIM"

Fatma Gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım. Komşumu, muhtarı aradım. Karakolu aradık. Biz gelene kadar dokunmayın dediler. Geldiler, onlar da gördüler. Bir hafta boyunca yine bekledik” dedi.

Bartında mezarlıkta ayı paniği... Mezarın açıldığını görünce orada yığıldım

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"AYININ BAĞIRMASINI DUYMUŞ"

Olay günü Fatma Gün’ün aradığı komşusu Hüseyin Ünal ise, bir hafta önce yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Bir hafta önce bu olay olmuş. Komşum görmüş, mezar açık diye bana telefon etti. Hanım ile buraya geldik. Baktık mezar açılmış. Kefenin kalın tarafından açılmış. Ya toprak üzerine yığıldı ya da araç korna çaldı kaçmış. Köyde bu olaydan önce mezarlığa hayvanlarına bakmaya gelen bir köylü de ayı ile karşılaşmış. Bu arkadaş, ayıyı göremediğini, korkudan yanaşamadığını söylüyor ama ayının kükremesini, bağırmasını duymuş. Jandarma da geldi incelediler, resim çektiler.”

Bartında mezarlıkta ayı paniği... Mezarın açıldığını görünce orada yığıldım

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililerden yardım isteyen Hüseyin Ünal, “Bu ayının burayı açması, namahrem odamızı açtı. Biz burada vursak bize ceza verirler ama bizim namahremimize girmiş bu ayı. Ayıyı göremedik, yok. Ama bu ayının işi biliyoruz” diye konuştu.

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Mezarlıkta fotoğraflar çeken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Define avcıları, mezar soyguncuları gibi ihtimaller üzerinde de duran jandarma ekiplerinin ilk araştırmalarında daha önce de mezarlıkta ayı görüldüğü ve mezarı ayının açmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bartında mezarlıkta ayı paniği... Mezarın açıldığını görünce orada yığıldım

MEZARLIKTA AYI NÖBETİ

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ise mezar yeniden kapatıldı. Bir hafta boyunca köylüler silahlanarak mezarlıkta gece gündüz ayı nöbeti tuttu. Bu arada kapatılan mezar mermerden yeniden yapıldı. Sağlamlaştırılan mezarın üstüne ise ayıyı korkutmak için çakar lamba takılırken, mezarlığın yanına insan şeklinde korkuluk yapıldı.

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Ayının peşine düşen jandarma ekipleri, güvenliği sağlamak için sık sık köyde ve mezarlıkta devriye atıyor.

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#Bartın#ULUS#Mezar

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