Kayseri'de çay ocağında siyaset konuşmayı yasakladı: 'İnsanlar buraya stres atmaya gelsin'

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Kayseri'de yaşayan Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile 16 yıl kentte apartman görevlisi olarak çalıştı. Eşinin emekliliğinin ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi. Ünlü, 8 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı. İş yerinde kültür ve sanat buluşturmaları gerçekleştiren Ünlü, geçtiğimiz günlerde duvarına, 'Bu iş yerinde siyaset konuşmak kesinlikle yasaktır' yazısı asarak, siyaset konuşulmasını da yasakladı.

"İLK BAŞLARDA ZORLANDIM"

Türkiye'de çay ocağını genellikle erkeklerin işlettiğini söyleyen Leyla Ünlü, "Bu işe başlamamdaki amaç erkeklerin yaptığı işi yaparak, örnek olmaktı. Kendime öz güvenimin gelmesi açısından da çok güzel bir duygu. İlk başlarda Kayseri gibi muhafazakar bir şehirde zorlandığım oldu, ben duruşumu sergileyince onlarda beni olduğum gibi kabul etti. Çok güzel bir duygu. Burası aynı zamanda bir kültür evi. İşletmemize; saz çalanlar, türkü söyleyenler, yazarlarımız, valimiz, belediye başkanımız, şehrin milletvekilleri, siyasetçileri de geliyor" diye konuştu.

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"ÇAY OCAĞINI AÇARKEN, BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAK İSTEDİM"

Müşterilerinin siyaset yapamadıklarını belirten Ünlü, "Burada muhabbet, türkü, saz, söz, kültür-sanata dair her şey serbest ama siyaset yasak. Sağ olsun, müşterilerimiz de saygı ile karşılıyorlar. O bahane ile dostluklar devam etmiş oluyor. Kadın olmam nedeniyle, kadınlar da eşleri ile rahatlıkla gelebiliyorlar. Her insanın bir görüşü var. Zor günlerden geçiyoruz. İnsanlar buraya stres atmaya gelsin, stres toplayıp gitsin istemediğim için siyaseti yasakladım. İşletmemize gelen, milletvekili, belediye başkanı gibi çeşitli siyasetçiler de yasağa uyuyor ve burada siyaset yapmıyor. Herkesin farklı görüşü var. Lafları karşı karşıya gelebilir. Kavgalar çıkabilir. Güzel muhabbet ortamı bozulabilir. Biz de bu yüzden siyaseti yasakladık. Gelen kişilerin çoğu kültürlü insanlar olduğu için bu yasağı hoş karşılıyorlar. Sanat, kültür ve spor insanların barışması için en önemli noktası. Bizler de bunu burada yaşatıyoruz. Çay ocağını açarken, bir aile ortamı oluşturmak istedim. Bunu da başardım" ifadelerini kullandı.

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EŞİ DURMUŞ ÜNLÜ: İLK BAŞTA KISKANDIM

Çay ocağı işletmecisi Leyla Ünlü'nün eşi Durmuş Ünlü ise, "İlk başlarda eşime karşı çıkmıştım. İlk günler benim için çok zor oldu. Eşimi ilk başlarda çok kıskandım. Sonradan ortamın ailemi ortamı olması, insanların da kaliteli ve kültürlü olması nedeniyle eşimin sürekli yanında yer aldım" dedi.

"STRES ATMIŞ OLUYORUZ"

Çay ocağının müşterilerinden olan gazeteci Davut Güleç, siyaset konuşulmamasını olumlu bulduğunu belirterek, "Burada siyaset yasak olduğu için kesinlikle siyaset konuşulmuyor. Burada herkes kendi marifetini, şiiri ile sazı ile anlatmaya çalışıyor. Herkes bilgilerini paylaşıyor. Siyaset yerine kültür faaliyetleri yapılıyor. Burada stres atmış oluyoruz" dedi.

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"TÜRKÜLER, ŞARKILAR SÖYLERİZ"

Çay ocağında aile ortamı olduğunu söyleyen Recep Mavili ise, "Burada siyasetle alakamız yok. Türküler, şarkılar söyleriz. Herkesin kapasitesi neyse o konuda işler ortaya çıkar. Burada kurtlarımızı döker, mutlu şekilde evimize öyle gideriz. Ama, siyaset asla yapmayız" diye konuştu.