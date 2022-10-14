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Bartın'da kestane yoğunluğu: Ormanlara akın ettiler

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#Orman#Kestane#Bartın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 10:27

Bartın'da kestane toplamak isteyenler, ormanlara akın etti. Köylüler, pazarda satmak için çoğu kişi de yemek için kestane toplarken, yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu. Köylüler, kestanenin kilosunu pazarda 50- 70 liradan satışa sunuyor.

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Bartın ve Zonguldak’ta kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Sabah erken saatlerde ormana gelen köylüler, ağaçlara tırmanarak, ağacın dallarını sallayıp ya da sopayla kestaneleri yere düşürerek topluyor. Köylüler, kestanenin kilosunu 50 ile 70 liradan pazarda satıyor. Bartın’ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki orman da her yıl kestane toplamak isteyenlerin akınına uğruyor. Bu sene de sabah erken saatlerden itibaren ormana gelenler, kestane toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçlarıyla ise uzun kuyruklar oluştu.

Bartında kestane yoğunluğu: Ormanlara akın ettiler

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Karabük’ten ailesiyle geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, "5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik, daha önce Düzce’ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı, diye kızıyorduk ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk” dedi.

Arkadaşlarıyla kestane toplamaya gelen Mesut Karanfil de "Sabahın erken saatlerinde buraya kestane toplamaya geldik. Şu ana kadar 6 kilo kestane topladık. Yiyeceğimiz kadar kestaneyi bulmuş olduk" diye konuştu.

Bartında kestane yoğunluğu: Ormanlara akın ettiler

Ailesiyle kestane toplayan Hüdayet Önder ise "Erkenden geldik, şimdi ormanda nasibimizi arıyoruz. Ormanın her yeri insanlarla dolu. Pazarda kestane biraz pahalı, hem gezmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Şu ana kadar 1-2 kilo kestane topladık" dedi.

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#Orman#Kestane#Bartın

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