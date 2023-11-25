×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bartın'da fırtına alarmı: Yaklaşık 100 tekne karaya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Fırtına#Tekne
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 12:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli fırtına uyarısı üzerine Bartın’ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı balıkçı barınağındaki yaklaşık 100 balıkçı teknesi karaya alındı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, “Meteorolojinin uyarısından sonra barınaktaki bütün balıkçı teknelerimizi karaya aldık. Limanda hiç tekne kalmadı” dedi.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Tarlaağzı balıkçı barınağı liman mendirek bölümünün 150 metrelik bölümü 2020 Ocak ayında yıkıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarım çalışması başlatılırken, geçen haftaki fırtına nedeniyle 3 yıl önce hasar gören bölümdeki açıklık arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarın için yaptığı şiddetli fırtına uyarısı öncesinde balıkçı barınağında bulunan yaklaşık 100 küçük balıkçı teknesi karaya alındı.

Balıkçı barınağında bulunan trol tekneleri ise Bartın limanına götürüldü. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri Bartın genelindeki Amasra limanı, Tekkeönü limanı ve Kurucaşile limanında balıkçıları uyararak, fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istedi.

İlgili Haber64 kentte alarm Kuvvetli sağanak, fırtına... Hava buz kesecek64 kentte alarm! Kuvvetli sağanak, fırtına... Hava buz kesecekHaberi görüntüle

Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, “Limanımız geçtiğimiz senelerdeki fırtınada bir bölümü yıkıldı, şu anda çalışmalar devam ediyor ama yine de risk oluşturduğu için Tarlaağzı balıkçı barınağındaki bütün teknelerimizi karaya çektik. Büyük trol teknelerimizi Bartın limanına göndereceğiz. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına sonrasında herhangi bir zarar görmedik, meteorolojinin de yaptığı uyarı sonrasında limanımızdaki bütün teknelerimizi güvenli yerlere alarak, gerekli tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Fırtına#Tekne

BAKMADAN GEÇME!