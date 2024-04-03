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Bartın'da 17 yıl sonra yeniden başkan seçilen Muhammet Rıza Yalçınkaya, mazbatasını aldı

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#Bartın#CHP#Muhammet Rıza Yalçınkaya
Bartında 17 yıl sonra yeniden başkan seçilen Muhammet Rıza Yalçınkaya, mazbatasını aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 15:59

Bartın Belediyesi’nde 1999-2007 yılları arasında CHP’den belediye başkanlığı yapan Muhammet Rıza Yalçınkaya, '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 17 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilerek, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Yalçınkaya, "Belediye hizmetleri olarak kamu ve halk yararına çalışan bir yönetim olarak adil ve eşit belediyeci anlayışını kentimize getirmek istiyoruz. Bartın halkının sevgisini ve güvenini azaltmadan, meclis üyelerim ve belediye personelimle Bartın’ın beklediği hak ettiği hizmetleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bartın’da 1999-2007 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Muhammet Rıza Yalçınkaya, daha sonra 4 dönem CHP Bartın Milletvekilliği yaptı. Yalçınkaya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 22 bin 383 oy alarak, yüzde 51,29'la, mevcut Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na karşı seçimi kazandı.

Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Adliyesi'ne giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Büşra Algın Subaşı’dan mazbatasını teslim aldı. Yalçınkaya'ya CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Fatma Mazhar, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Bartında 17 yıl sonra yeniden başkan seçilen Muhammet Rıza Yalçınkaya, mazbatasını aldı

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"BARTIN’IN BEKLEDİĞİ HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Başkan Yalçınkaya, "Zor bir seçim süreci yaşadık. Zor bir maratondu. Daha fazla başarıyı yakalamak için çok çalıştık. Bundan sonraki amacımız bize güvenen, bize destek veren halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek olacaktır. Belediye hizmetleri olarak kamu ve halk yararına çalışan bir yönetim olarak adil ve eşit belediyeci anlayışını kentimize getirmek istiyoruz. Bartın halkının sevgisini ve güvenini azaltmadan, meclis üyelerim ve belediye personelimle Bartın’ın beklediği hak ettiği hizmetleri yerine getireceğiz” dedi.

Bartında 17 yıl sonra yeniden başkan seçilen Muhammet Rıza Yalçınkaya, mazbatasını aldı

Yalçınkaya, cuma günü belediye binası önünde düzenlenecek törenle görevi devralacak.

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI

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#Bartın#CHP#Muhammet Rıza Yalçınkaya

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