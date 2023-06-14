1 milyar liralık kara para operasyonu... Milyon dolarlık saat ele geçirildi! Şok detaylar ortaya çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturmada 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçu kapsamında yürütülen bu soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, ülkemizde var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki mal varlığına el konuldu.

Gözden Kaçmasın Uluslararası suç örgütüne dev operasyon! 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu Haberi görüntüle

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk lirası üzerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi. Dünya fonlarında 6 milyar dolar paralarının olduğu tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

KARA KUTUNUN MİLYON DOLARLIK SAATİ

Edinilen bilgilere göre, Cristiano Ronaldo’nun 1.5 milyon dolarlık saatinin aynısından 6 adet üretilmiş.

İŞTE O BARON

Belçika Adalet Bakanını ölümle tehdit eden Joseph Johannes Leidekkers, Hollanda ve Belçika’da 200 bin euro para ödülüyle aranıyor.

Şişli’de lüks bir rezidans binanın üst katını kapatıp kendilerine yaşam alanı yaptıkları öğrenildi.

KARA KUTU BODRUM’DA YAKALANDI

Uyuşturucu kartelinin kara kutusu Abdullah A. Ü. Bodrum’da lüks bir villada yakalandı. Türkiye’de Siirtli Naci olarak bilinen organize suç örgütüyle iş birliği yapıyordu.