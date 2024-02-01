Barış Yarkadaş: Değişim işi çuvalladı

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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'de aday belirleme tartışmalarına ilişkin gelişmeleri TV100'de anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği sözleri tutmadığını belirten Yarkadaş, "CHP'de ilçe başkanları adaylarını televizyondan öğreniyor. Tepeden atamalar yapıyor, ilçe başkanları adaylarını tanımıyor. Değişim sözü çuvalladı" diye konuştu.

"ÖRGÜT BÜYÜK BİR İNFİAL HALİNDE"

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Değişime katılanlar hisselerini alacaklar diyorlar. Uygulamalara itiraz edilince, Ankara'da hisse dağıtılıyor deniyor. Ön seçim sözü tutulmadı, tepeden atamalar yapılıyor, ilçe başkanları ilçelerine atanan adayları tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal da keyfi atamalar yapıyordu Özgür Özel de yapıyor. Değişim sözü çuvalladı. Örgüt büyük bir infial halinde.

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"EKREM İMAMOĞLU HANGİ YETKİYLE BUNU SÖYLÜYOR?"

Şu an İstanbul’da görevde bir Belediye Başkanı ile konuştum. Ekrem Bey geçen hafta kendisini çağırmış. Demiş ki 'Sizinle çalışamayacağız.' Aynı Battal Bey’e yapıldığı gibi, Muammer Keskin’e yapıldığı gibi. Bu arkadaşımız şunu söylemiş. 'Ekrem Bey, beni davet ettiniz. Birlikte çalışmayacağımızı söylediniz ama yanlış yapıyorsunuz. Hala kurultayın hesaplaşmasındasınız. Kurultayın hesabı kurultay salonunda yapılır, adaylar atanırken yapılmaz.' demiş. Ekrem İmamoğlu hangi yetkiyle bunu söylüyor? Böyle bir şey olabilir mi?