Barış ve refah istiyoruz

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda özetle şunları söyledi:

39 BİN TERÖRİST ETKİSİZ: “Terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile Pençe serisi harekâtlar ve diğer operasyonlarla, terör örgütü yurt içinde bitme noktasına geldi. Sınır ötesinden Türkiye’ye yönelik saldırıların bertaraf edilerek kurulmak istenen terör koridoru parçalandı. PYD/YPG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurları meşru hedefimizdir.

EGE’DE TANSİYON DÜŞÜRÜLDÜ: Yunanistan ile gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Amacımız, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Görüşmelerimizde Ege’de gerginliğin azaltılması, sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, yıl içerisinde Ege’deki askeri faaliyetlerimiz karşılıklı olarak azaltılmış, bölgemizde tansiyonu düşük tutmaya gayret edilmiştir. Ankara’da yapılan Güven Artırıcı Önlemler toplantısı, Yunanistan ile ilişkileri daha da geliştirmek için güzel bir fırsat.Komşumuz Yunan halkı emin olmalıdır ki Türkiye, Yunanistan ile barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır. Ancak, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum.

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FETÖ’YLE MÜCADELE: 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’da 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. Hain örgütle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

SAVUNMADA YERLİLİK: Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 80’lere ulaştı. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.”

40 TANE EUROFİGHTER ALMAYI PLANLIYORUZ

- Bakan Yaşar Güler bütçe sunumunda, Türkiye’nin, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil savaş uçağı Eurofighter Typhoon almak istediğini de açıkladı. Bakan Güler, “İngiltere ve İspanya ile görüşüyoruz. Üç ülke ile ilgili İngiltere, İspanya, Almanya… Hem İngiltere hem İspanya ‘evet’ diyor. Almanya’yı razı etmek için çalışıyorlar. Onlar çalışıyorlar. Biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz” dedi.

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F-35’lere de değinen Bakan Güler, “F-35 konusunu düşünmeliyiz. Şahsi görüşüm kesinlikle alma taraftarı değilim” yorumunu yaptı.

Güler, muhalefet vekillerinden gelen S-400 eleştirilerine ise “S-400’e ihtiyaç duyduğumuz anda çalıştırırız. Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.