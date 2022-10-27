Barış sınıfı

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RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Antalya’ya gelen Ruslar ve Ukraynalılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan proje kapsamında Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde Türkçe dil kursuna katılıyor. Türkçe öğretmeni Yağmur Özyürek tarafından eğitim verilen Rus ve Ukraynalı kursiyerler, haftanın 5 günü Türkçe konuşmanın yanı sıra yazı eğitimi de alıyor.

KURSİYER SAYISI ARTTI

Atatürk Sanat Eğitim Merkezi Lara Şubesi Müdürü Gül Yenigün, farklı milletlerden birçok öğrencinin Türkçe öğrenmek için kendilerine başvurduğunu, Rus ve Ukraynalı kursiyerlerde artış olduğunu söyledi. Bir önceki yıla göre yüzde 100’e varan artış yaşandığını anlatan Yenigün, “Geçen yıl 300’lerde olan Ukraynalı ve Rus öğrenci sayımız, bu yıl 530’a ulaştı. Her gün bu rakam artıyor. Rus ve Ukraynalıların yanı sıra İran ve Kırgızistan gibi ülkelerden gelen insanlar da Türkçe derslerine kayıt yaptırıyor ve eğitim alıyor” dedi.

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EVDE TÜRKÇE PRATİK

Eşiyle birlikte 6 ay önce Antalya’ya gelen bilgisayar uzmanı Rus Pavel Smelov, Türkçeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladığını söyledi. Smelov, “Eşim Tatiana Smelova ile evimizde de Türkçe pratik yapıyoruz. Türkçeyi kısa sürede öğrenmek istiyorum, fakat zor bir dil” dedi. Tatiana Smelova ise “Kendimi ifade edebilecek seviyedeyim diyebilirim. Daha da iyi olacağım. Eşimle sürekli pratik yapıyoruz ve Türkçe konuşuyoruz” diye konuştu.

KONUŞABİLMEK İSTİYORUM

Ukraynalı Alina Polat da “İyi bir Türkçe için dersleri aksatmadan takip ediyorum. 1 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Türkçe dilini biraz yavaş öğreniyorum. Bir hafta önce derslere gelmeye başladım” diye konuştu. Üç yıldır Antalya’da yaşayan Alina Çetin de 1.5 yıldır eğitim aldığını belirterek, “Türkçeyi öğrenmek zor geliyor. Uzun zamandır eğitim alıyorum” dedi.

EN FAZLA RUS VAR

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında kentte ikâmet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 177 bin 796 olduğunu, 50 bin ile Rusların ilk sırada yer aldığını söylemişti. Vali Yazıcı, Rusları 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgızistan ve 11 bin 300 kişi ile İranlıların izlediğini açıklamıştı.

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BİR YANDAN DA PATRİKHANE SAVAŞI

RUSYA-Ukrayna savaşının ardından her iki ülkeden de birçok göçmene ev sahipliği yapan Antalya, Ortodoks kilisesi içindeki bölünmelerin de karşılaşma alanlarından biri haline geldi. Savaştan önce bile yaklaşık 30 bin Rus’a ev sahipliği yapan şehirdeki Antalya Ortodoks Cemaati, Türkiye’nin en büyük Hıristiyan topluluklarından biri konumunda. Savaşın ardından günlük ortalama 80 uçuşla Türkiye’ye gelen Ruslar ve savaştan kaçıp Antalya’ya gelen Ukraynalılarla bölgedeki Ortodoks nüfus ciddi ölçüde arttı.

2009 yılında Fener Rum Patrikhanesi’nin çabalarıyla Osmanlı döneminden kalma Antalya’daki Agios Alypios kilisesi restore edilmiş ve Ortodoks cemaatin kullanımına açılmıştı. Ancak 2018 yılında Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kendi yetki alanına girdiğini ilan etmesi ve otonomluk vermesi, Moskova ve Fener Patrikhanelerinin arasını açmıştı. 2019 yılında Antalya’daki Rus toplumunun temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yürüttüğü istişareler sonucu, bölgede Moskova Patrikhanesi’ne bağlı yeni bir dini dernek kurma çalışmaları başlamıştı. Kısa süre sonra da Antalya ve Alanya yakınlarında iki yeni kilise kurulmuştu.

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CEMAAT BÖLÜNDÜ

Savaştan önce Antalya’daki Agios Alypios kilisesi tüm Ortodoksların ibadethanesi olarak işlev görürken, savaşın ardından iki halk arasında yaşanan gerilim cemaatin tutumunu da değiştirdi. Kilisenin girişindeki tabelada her iki ülkenin bayraklarına yer verilse ve Rusların bir kesimi burayı aktif olarak kullanmaya devam etse de cemaatin Ukraynalı ve Gürcü katılımcılarının büyük bir kısmı Ruslarla aynı kiliseyi paylaşmak istemiyor. Moskova Patrikhanesi’nin bölgedeki hâkimiyetini kaybetmemek için yeni adımlar atabileceği değerlendiriliyor.