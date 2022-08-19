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Barış Pınarı bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist yakalandı

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#Suriye#Terörist#Barış Pınarı
Barış Pınarı bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 17:32

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke’den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı.

Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi. 

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#Suriye#Terörist#Barış Pınarı

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