Barış Harekâtı'nın sesiydi... Aytaç Kardüz vefat etti

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BAYRAM ziyareti için gittiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde önceki gün yüzerken kalp krizi geçiren Aytaç Kardüz (79), kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran deneyimli spiker, yıllarca TRT’nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermişti. 1943 doğumlu olan Kardüz henüz 21 yaşındayken, 1964 yılında TRT Radyoları’nda haber spikerliğine başladı. TRT’nin televizyon yayınlarına başladığı 1968 yılında kameralar karşısına geçen ilk spikerlerinden biri oldu. Aytaç Kardüz’ü 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında tüm Türkiye ve Kıbrıs halkı tanıdı. Tane tane ve düzgün Türkçesiyle harekât hakkındaki tüm bilgileri TRT ekranlarından vatandaşlara duyurdu. Kardüz, adeta Barış Harekâtı’nın sesi olmuş, tüm Türkiye akşam haberlerinden onun anlatacaklarına kilitlenmişti.

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DARÜŞŞÜFAKA’NIN MİSAFİRİYDİ

Barış Harekâtı’nın ardından da Kıbrıs’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından Kıbrıs’a davet edildi. 30 yıl görev yaptığı TRT’den emekli olan Aytaç Kardüz 10 yıldır Darüşşafaka’nın Urla’daki Yaşlı Bakımevi’nde kalıyordu. Deneyimli spikerin, uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

İLBER HOCA ARKADAŞINI ANLATTI: TÜRKÇEYE ÇOK DİKKAT EDERDİ

Hürriyet yazarı ünlü tarihçi İlber Ortaylı, uzun yıllardır arkadaşı olan Aytaç Kardüz için şunları söyledi: “Sevgili Aytaç’la uzun yıllardır tanışırım. Kendisi televizyon kurulduğundan beri spikerdi. Önce uzaktan, sonra gittikçe ahbap olduk. Son yıllarda daha sık görüşmeye başladık. Ya Urla’da veya telefonla. Birkaç gün evvel de görüşmüştük. En kısa zamanda buluşmak üzere sözleştik. Canlılığından bir şey kaybetmemişti. TRT’de ve Ankara-İstanbul radyolarında bir gelenek var. Bilhassa efsanevi spikerimiz Jülide Gülizar. Jülide Hanım ne manken gibi giyinirdi ne de haberleri aktarırken yüz ifadesinde en hafif bir değişiklik görülürdü. İdealist spiker aslında bu olmalı. Fakat sesinin güzelliği yanında Türkçeyi kullanışı muhteşemdi. Aytaç da bu ekoldendir. Kendisi spiker olarak çok ciddi görünümlü ama giyimine düşkün, hayatında da zaten bir manken kadar kendine dikkat eden bir haber sunucusuydu.

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AYTAÇ’I HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ

Aytaç, Türkçeye çok dikkat ederdi. Vurgulamaları, tonlamaları doğruydu. Osmalıca kelimeleri doğru telaffuza çok dikkat ediyordu. Aytaç bu spiker ekolünün sonuncusudur. Aytaç’la korkarım ki bu gelenek son temsilcilerinden birini kaybetti. Şimdi medyada Türkçeyi yutarak konuşanlar, söylediğinden, konuştuğundan, ifade ettiğinden çok kendi makyajına ve görünümüne dikkat eden insanlar hâkim. Bu Türk gençliğinin de yanlış bir dil ve telaffuz duymasının nedenidir. Birçok zararı olacak. İnşallah Aytaç’ı her zaman hatırlayacağız. Fakat bu ekolün onun ve arkadaşlarının hep aranması temenni edilmeyecek bir şey. Yerini aynı kalitede insanların ve sunucuların doldurmasını temenni ediyorum.”