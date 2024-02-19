Barış Boyun çetesinin ‘kafesi’ daralıyor... 12 kişiye gözaltı

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Karıştığı organize suçlar nedeniyle polis ve rakip çeteler peşin-deydi. Bu baskılar nedeniyle çareyi yurtdışına kaçmakta buldu. Gürcistan Abhazya’da bazı çete üyeleriyle birlikte bulunuyordu. Abhazya’da geçen yıl yanındaki diğer çete üyeleriyle birlikte silahlı saldı-rıya uğradı. Saldırıda Emirhan Yılmaz ölürken, Beratcan Gökdemir ve Ahmet Aydın yaralı olarak kurtuldu.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Beratcan Gökdemir hakkında Interpol’e kırmızı bülten başvurusunda bulunuldu. Interpol bu talebi kabul ederek Beratcan Gökdemir’i bütün dünyada aramaya başladı. Barış Boyun çetesi içinde hare-ket eden Beratcan Gökdemir’in kendine bağlı adamlarına bulunduğu ülkeden talimat göndererek eylem yaptırdığı belirlendi. Çete üyelerinin sözde ‘tahsilat’ adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah ‘Kafes 42’ adı verilen operasyon başlattı. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



