Barajlardan iyi haber: Su seviyesi yüzde 52.29’a yükseldi

Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.96 yükseldi. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52.29 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 52.22, Terkos’ta yüzde 48.95, Sazlıdere’de yüzde 28.29, Alibey’de yüzde 58.02, Büyükçekmece’de yüzde 55.52, Ömerli’de yüzde 61.57, Darlık’ta yüzde 57.38, Elmalı’da yüzde 59.06, Kazandere’de yüzde 61.34 ve Pabuçdere’de yüzde 35.89 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dün itibarıyla 453 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul’a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 822 bin metreküp oldu.