Barajlara can suyu olacak... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul dahil 5 ilde sağanak alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da yağışın akşam 18.00'den sonra kuvvetli olması bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un Silivri tarafında yağış kuvvetli. Akşam boğaz ve Anadolu Yakasında kuvvetli. Öğleden sonra Manisa, Kütahya çevrelerinde kuvvetli. Sıcaklıklar yağış slsn yetlerde 3-4 derece düşecek" mesajını paylaştı.

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Prof. Dr. Şen, "Yağışlar batıda ve İstanbul'da hafta sonu da devam edecek. Pazar akşamı batıdan ayrılıp Anadolu'ya yayılacak. Cuma Batı Karadeniz'in iç kesimleri, pazar-pazartesi iç bölgelerde yağış yerel olarak kuvvetli" dedi.

5 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ VAR

İstanbul'da aşırı sıcak ve yağışsız geçen yaz aylarının ardından baraj doluluk oranları yüzde 22 seviyesine kadar geriledi. Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu...





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