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Barad’a nefes aldıran milimetrik mucize

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#İranlı Barad#Athareh Karimzadeh#Muhammedreza Mahmoudnejad
Barad’a nefes aldıran milimetrik mucize
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Ailesiyle Türkiye’ye gelen 5 yaşındaki İranlı Barad’ın üzerinden ağır vasıta geçti, bronşları koptu. Türk doktorları, akciğerin içinde buldukları milimetrik parçaları 4 saat süren zorlu bir operasyonla dikerek küçük Barad’ı hayata döndürdü.

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İRAN’da yaşayan Athareh Karimzadeh ve Muhammedreza Mahmoudnejad yerleşmek amacıyla, oğulları Barad ile birlikte Türkiye’ye geldi. Oturum izni alamayan aile tam İran’a dönecekken 5 yaşındaki çocukları Barad geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Barad’ı görmeyen kamyon şoförü ilerleyince bir kez daha üstünden geçti. Küçük çocuk hemen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol akciğer bronşlarından biri kopmuştu. 10 milimetre çapındaki parçalar akciğerde bulundu ve 4 saatlik operasyon ile tekrar yerine dikildi.

‘AKCİĞERİ SÖNMÜŞTÜ’

Dr. Mehmet Çakmak, Barad’ın kendilerine geldiğinde ne durumda olduğunu şu sözlerle anlattı: “Kaburgası kırılmıştı. Akciğerinde hava kaçağı olmuş ve tamamen sönmüştü. İki toraks tüpü taktık solunumunu rahatlatmak için. Ancak solunumu rahatlamadı. Böyle olunca sol ana bronşun koptuğunu düşünerek açık ameliyata aldık. Sol ana bronş çok önemli yapılarla komşuluğu olan bir yer. Kalbe giren ve çıkan iki ana damarın bitişiğinde, yemek borusuyla da oldukça yakın. Bu ana bronşun onarımı komşuluk nedeniyle ve tamamen kopmuş olması sebebiyle oldukça güç.”

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Barad’a nefes aldıran milimetrik mucize
Dr. Mehmet Çakmak - Athareh Karimzadeh - Dr. Özgür Kuzdan

‘NADİR BİR DURUM’

Dr. Özgür Kuzdan da şu bilgileri verdi: “Radyoloji ve çocuk göğüs hastalıkları ile bir konsey yapıp operasyona aldık. Kopan hava yolu sol akciğeri havalandıran en temel hava yolu. Biz kopan parçaları bulduk, dikebildik ve yaptığımız destekler tuttu, akciğer kendini toparladı. Hiçbir komplikasyon olmadı.”

ANNE: TÜRK DOKTORLARA MİNNETTARIZ

Sağlığına kavuşan küçük Barad, ailesiyle İran’a döndü. Anne Athareh Karimzadeh, Türk doktorlarına minnettarlığını dile getirdi.

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#İranlı Barad#Athareh Karimzadeh#Muhammedreza Mahmoudnejad

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