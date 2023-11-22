Son dakika haberi! Banu Parlak yine gözaltına alındı

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

"BENİM DE BÖYLE MERAKLARIM VAR"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benim de; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" demişti.

Haberin Devamı

Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Son dakika haberi: Kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alınan şarkıcı Banu Parlak serbest bırakıldı Haberi görüntüle

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Banu Parlak, 3 Kasım'da kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemi yoluyla hakim karşısına çıkan Parlak, serbest bırakılmıştı.