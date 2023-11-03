Şarkıcı Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı

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Dilan Polat’la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi.

POLAT ÇİFTİNİN GÖRÜNTÜSÜYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Öte yandan Banu Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

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Gözden Kaçmasın Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı Haberi görüntüle

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Olay 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.