×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şarkıcı Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Banu Parlak#Gözaltı#Dolandırıcılık
Şarkıcı Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 17:30

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçmişti.

Haberin Devamı

Dilan Polat’la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak’ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Şarkıcı Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. 

Gözden KaçmasınBanu Parlakın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlemişti 5 şüpheli tutuklandıBanu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlemişti! 5 şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle

POLAT ÇİFTİNİN GÖRÜNTÜSÜYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Öte yandan Banu Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

Şarkıcı Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alındı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEngin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme Gözaltı sayısı arttıEngin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttıHaberi görüntüle

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Olay 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Banu Parlak#Gözaltı#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!