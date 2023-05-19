Bankayı soymak için yan tarafta bulunan iş yerinin duvarını deldi

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Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firüzköy Bulvarında dün gece saatlerinde meydana geldi. Kar maskeli olduğu öğrenilen bir kişi, özel bir bankanın yanında bulunan boş iş yerinin bodrum katındaki demir kapısını kırarak içeri girdi.

Bankaya ulaşmak için iş yerinin duvarını delmeye çalışan hırsız alarmın çalması üzerine kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kaçan şüpheli için yakalama çalışması sürüyor.

Dükkân sahibi Özgür Avşar, "Alt kattaki bodrum kapısını kırarak içeri girmiş. Kar maskeli bir kişi. Küçük bir duvar tamiratı bir de kapı tamiratı olacak. 4 ay kadar önce de kapıyı tekrar kırıp alt bodrum katında uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı. Yine o gruptakilerin olayı gerçekleştirme ihtimalleri var" dedi.