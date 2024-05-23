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Bankamatiğe para yatırırken 2 kişinin saldırısına uğrayıp gasbedildi! Yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

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#Bağcılar#ATM#Gasp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:31

İstanbul Bağcılar'da bankamatiğe para yatıran E.A., yanına gelen 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Şüpheliler, yere düşen E.A.'nın 10 bin lirasını, kimliğini, banka kartlarını ve aracının anahtarını gasbedip olay yerinden kaçtı. Yakalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 19 Mayıs Pazar gecesi saat 01.40'ta Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan bankamatiğe para yatırdığı sırada 3 kişi yanına gelerek E.A.'yı darbetmeye başladı. Şüpheliler, yere düşen E.A.'ya tekme tokat saldırdıktan sonra 10 bin lirasını, kimliğini, banka kartlarını ve aracının anahtarını gasbedip olay yerinden kaçtı. Ara sokaktan koşarak kaçan şüpheliler kayıplara karıştı. Saldırıya uğradığını ve gasp edildiğini belirten E.A. polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin eşkâlini belirlemek için, saldırının yaşandığı cadde ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

OLAYA KARIŞAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A.nın daha önce A.A. isimli kişiyle tartışma yaşadığını belirledi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından olayı A.A ve yaşı küçük B.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya karışan 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Yağma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TEKME TOKAT SALDIRI KAMERADA

Diğer yandan E.A.nın bankamatik önünde para yatırırken uğradığı saldırı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde E.A.'nın şüpheliler tarafından tekme tokat saldırıya uğrayıp darbedildiği anlar yer alıyor. Saldırının ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıyor.

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#Bağcılar#ATM#Gasp

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