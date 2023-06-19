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Banka güvenlik görevlisi, 80 yaşındaki kadını 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtardı

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#Bursa#Telefon Dolandırıcılığı#İnegöl
Banka güvenlik görevlisi, 80 yaşındaki kadını 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 16:11

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği Melahat Y. (80), güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

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Olay, Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Y.’yi cep telefonundan arayan şüpheliler, adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyledi. Şüphelilerin para istemesi üzerine, Melahat Y. hesabındaki 1 milyon TL’yi çekmek için banka şubesine gitti.

Banka güvenlik görevlisi, 80 yaşındaki kadını 1 milyon lira dolandırılmaktan kurtardı

Hesabındaki paranın tamamını çekmek isteyen kadının, tedirgin davranışlarından şüphelenen banka güvenlik görevlisi, vezneden sıra numarası alıp kadını oyalayarak polise haber verdi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Melahat Y.’nin parasını çekmesini önlerken, kadın kendisini telefonla arayan şüphelilerden şikayetçi olmadığını söyleyerek, bankadan ayrıldı.

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#Bursa#Telefon Dolandırıcılığı#İnegöl

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