Haberin Devamı

Akşener, özetle şunları söyledi:



“Onlar kuyruklarına takılalım istiyorlar, biz direniyoruz. 2019’da Yavaş istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. Bugün aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk. Biz onlardan ahlak bekledik, onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp bize yönelik garip garip talep, tespit ve iddialarda bulunmaya başladı. İşi iyice yüzsüzlüğe döktüler. Bu ciddiyetsizlik, şımarıklık, yılışıklık CHP gibi bu memleketin bir büyük değerini yönetenlere hiç ama hiç yakışmıyor. Bir de çıkmış, utanmadan, ‘Ben Meral Hanım’a, abla derim’ diyor. Ben artık CHP yöneticilerinin, yüzüme ‘abla abla’ deyip, sonra yoldaş medyalarında küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım. O nedenle demeyin kardeşim. Bana, abla mabla demeyin. ”