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Baltalı damat dehşet saçtı

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#İstanbul#Esenyurt#Balta
Baltalı damat dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

İstanbul Esenyurt’ta Aşkın Y., geçen yaz aylarında ailesi Düzce’de hasta ziyaretindeyken Semra Karpuz’u kaçırdı. İkili bir ay sonra nikâh kıydı.

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Aradan geçen 4 ayın sonunda Semra Y. dayak yediğini belirterek Aşkın Y.’den boşanmak istediğini söyledi. Karpuz Ailesi kızlarını alarak, Esenyurt’taki evlerine döndü. Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları Karpuz ailesinin Namık Kemal Mahallesi’ndeki evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikâyetçi oldu.

Baba Hakkı Karpuz, “Yakınımız Düzce’de ağır hastaydı, biz de gittik. O sırada kızımı kaçırdılar. Aradan 4 ay geçti, yanlarına gittik. Düzce’de eşim hastalandı, hastaneye götürdük. Bir baktım kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Bana ‘Son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor’ dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi. Damadın ailesi ‘Konuşsun anlaşsınlar’ dedi. Kızımı alıp İstanbul’a geldim. Cuma sabahı gelip arabanın camını kırdılar. Sürekli tehdit ediyorlar” dedi.

 

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#İstanbul#Esenyurt#Balta

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