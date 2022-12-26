Baltalı damat dehşet saçtı

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Aradan geçen 4 ayın sonunda Semra Y. dayak yediğini belirterek Aşkın Y.’den boşanmak istediğini söyledi. Karpuz Ailesi kızlarını alarak, Esenyurt’taki evlerine döndü. Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları Karpuz ailesinin Namık Kemal Mahallesi’ndeki evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikâyetçi oldu.



Baba Hakkı Karpuz, “Yakınımız Düzce’de ağır hastaydı, biz de gittik. O sırada kızımı kaçırdılar. Aradan 4 ay geçti, yanlarına gittik. Düzce’de eşim hastalandı, hastaneye götürdük. Bir baktım kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Bana ‘Son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor’ dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi. Damadın ailesi ‘Konuşsun anlaşsınlar’ dedi. Kızımı alıp İstanbul’a geldim. Cuma sabahı gelip arabanın camını kırdılar. Sürekli tehdit ediyorlar” dedi.