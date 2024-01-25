Balon balığı hamsiyi yiyecek

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyunun ısınmasına neden oldu. Suların ısınmasıyla birlikte Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen istilacı bir tür olan ve yenildiğinde ölümcül sonuçları bulunan balon balığı, Ege Denizi'nden sonra rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi. Son 30 yılda denizlere giren 500'e yakın istilacı türden biri olan balon balığı biyoçeşitliliği de tehdit ediyor. Bu zehirli türle mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı ve Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, şunları söyledi.

NİSAN AYINA DİKKAT

“Balon balığı nisan aylarında, üreme zamanlarında çok tehlikeli olabilmekte. Avcıların mutlak suretle bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Hem kendi sağlıkları için hem de balıkçılığınızın güvence altına alınabilmesi için biz bu türlerle mücadele etmek zorundayız. Yoksa balıklar kalmayacak. Ne hamsi kalacak, ne istavrit kalacak.”