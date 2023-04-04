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Balkona götürüp 'seni buradan atarım' diyen kocasını bıçakladı

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#Mersin#Erdemli#Mersin Haberleri
Balkona götürüp seni buradan atarım diyen kocasını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 13:42

Mersin'de 2 çocuk annesi kadın, çıkan tartışmada daha önce ayrılıp tekrar barıştığı kocasını bıçakladı.

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Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Merkez Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocukları bulunan S.D. (33) ve A.S.(31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.D., eşi A.S'yi darp etti. Bu sırada A.S., evde bulduğu bıçağı eline geçirerek kocası S.D'yi sol göğsünden bıçakladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı koca ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Balkona götürüp seni buradan atarım diyen kocasını bıçakladı

KAFASINA VURUP SAÇINDAN ÇEKEREK BALKONA GÖTÜRDÜ

Emniyette işlemleri tamamlanan kadın, Erdemli Adliyesine sevk edildi. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kadının mahkemedeki ifadesinde, kocasının alkol aldığını ve kafasına vurup saçından çekerek balkona götürdüğünü ve kendisini balkondan atmakla tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Çiftin 1 yıl önce resmi olarak ayrıldığı ancak 3 ay önce tekrar barıştığı belirtildi.

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#Mersin#Erdemli#Mersin Haberleri

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