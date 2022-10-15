Balkanlar'dan Türkiye'ye taziye mesajları

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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Slovenya'daki yetkililer, Bartın'da dün maden ocağındaki meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bartın'da meydana gelen maden patlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. Dzaferoviç, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki madende meydana gelen ve en az 40 madencinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Lütfen hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletin. Bosna Hersek ve şahsım adına dayanışma duygularımı size ve Türk halkına iletiyorum" ifadelerini kullandı.



Bosna Hersek İslam Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kaza ile ilgili haberler bizi derinden üzdü ve sarstı. Bu trajedinin kurbanları ve tüm Türk halkı Bosna Hersek Müslümanlarının dualarındadır" ifadelerine yer verildi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgili dostum, Türkiye'nin kuzeyindeki madende meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Benim ve Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları adına, hayatını kaybeden madenci ve işçilerin ailelerine, Türk hükümetine ve sizlere en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Bartın ilindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla şok olduk. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz” açıklamalara yer verildi.



Karadağ Başbakanı Dritan Abazoviç, taziye mesajında, “Türkiye'nin kuzeyindeki kömür madeninde meydana gelen ve 40 madencinin hayatını kaybettiği trajik kazadan derin üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız ölenlerin aileleri ve Türkiye'nin dost canlısı insanlarıyla birlikte" ifadeleri kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajında, "Bartın'daki kömür madeninde yaşanan korkunç faciada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, madencilerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Bartın'da 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diler, mahsur kalan tüm madencilerin kurtarılmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.



Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla da mesajında "Türkiye'den üzücü bir haber" ifadesine yer vererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı mevkidaşı Mustafa Şentop'u etiketledi. Bartın'da maden patlaması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve mahsur kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Nikolla, "Derin acıyı kurbanların aileleriyle paylaşıyor, Türk halkıyla dayanışmamı ifade ediyorum. Halk, Parlamento ve Başkanı” dedi.



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, trajik patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ileterek, "Bu zor zamanda düşüncelerimiz onların sevdikleri, yaralılar ve Türkiye halkıyla birlikte" dedi.

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Slovenya Dışişleri Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada, "Bartın'da meydana gelen trajik maden kazası bizleri derinden üzmüştür. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.