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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Vişegrad Dörtlüsü (V4) Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Budapeşte’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Özellikle göç konusunda şunu söylemek isterim ki Afganistan ve Suriye’de yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın durumu hepimiz için bir endişe kaynağıdır. Bu konularda, göç konusunda birlikte çalışmak, adil yük paylaşımı ve gönüllü ve güvenli geri dönüşler özellikle önemlidir. Bugün bu konuları birlikte ele alma imkanımız oldu. Afganistan’da yeni bir insani krizle ve göç riskiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz” dedi.

HAYATİ DERECEDE

Balkanlar’ı da değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Balkanlar’daki gelişmeler gerçekten endişe verici. İstikrarlı ve müreffeh bir Balkanlar, Batı Balkanlar Avrupa için de bizim için de hayati derecede önemli. O nedenle Vişegrad Dörtlüsü Türkiye ve diğer ülkeler olarak, AB olarak kimseyle rekabet içinde olmadan bu krizin aşılması için işbirliği yapmamız gerekiyor. Taraflarla görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Türkiye önemli bir rol üstleniyor ve taraflarla Bosna-Hersekle özellikle konuşabilen yine aynı şekilde Sırbistan ve Kosova ile de görüşebilen bir ülkedir. Bu yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz.”