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Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı yurda girdi

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#Kar Yağışı#Balkanlar#Edirne
Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı yurda girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 00:23

Balkanlar üzerinden gelen yoğun kar yağışı Edirne'de etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

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Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne'nin rakımı yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kapıkule-Edirne karayolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler kar altında sürücüleri güvenli bir şekilde ilerlemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Uluslararası Kapıkule karayolunun trafiğe kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

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#Kar Yağışı#Balkanlar#Edirne

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