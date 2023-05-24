Balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi

Haberin Devamı

Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

DEMİR: BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından, “TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

MENZİLİ 561 KİLOMETRE

İlk kez ekim ayında test edilen TAYFUN, yine Rize- Artvin Havalimanı’ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tayfun’un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha da artırılacağını açıklamıştı. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze’, 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze’ olarak tanımlanıyor. TAYFUN, Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füzesi olma özelliğini taşıyor. Atışlı testlerin ardından Tayfun füzesinin TSK envanterine alınması bekleniyor. Böylece TSK’nın caydırıcılık kapasitesi de artacak.