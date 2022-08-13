Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıklı Rum Hastanesi neden yandı? İtfaiye raporunun ayrıntıları ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 15:40

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yağında büyük bir facia atlatılmıştı. Burada kalan 104 kişi yanmaktan son anda kurtarılmıştı. Peki o yangın neden çıktı? İtfaiyenin hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Detayları, CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

Haberin Devamı

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane içerisindeki oksijen tüpleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler çevredeki hastanelere götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Balıklı Rum Hastanesi neden yandı İtfaiye raporunun ayrıntıları ortaya çıktı

Haberin Devamı

İŞTE İTFAİYE RAPORUNUN AYRINTILARI

Yangının ardından itfaiye raorunun detayları ortaya çıktı. İşte detaylar:

"4 Ağustos 2022 günü saat 12.43’te olay yerine ilk varıldığında binanın kuzey cephe çatısının ve tavan arasının alevli suretle yandığı, bina içerisinde çok sayıda yaşlı hastanın olduğu görülmesi üzerine eş zamanlı olarak yangına müdahale ve kurtarma çalışması başlamış, destek gruplar çağrılmıştır.

İlgili Haber

Balıklı Rum Hastanesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldıBalıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldıHaberi görüntüle

Söndürmeye müteakip yapılan inceleme ve araştırmada, binanın 1. kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tavana doğru iskele kurulu olduğu görülmüş, akabinde hastane çalışanlarından alınan beyanlara göre çatı arasında bir gün önce pürmüz ile izolasyon çalışması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Bu alanda devam eden incelemelerimizde çatı arasında geçen odalara enerji veren mevcut elektrik tesisat kablolarında elektriksel yanma bulgusu araştırılmış ancak tavanın çökmesi ve yoğun tahribat sebebi ile oluşan enkaz birikintisi ve olay yerinde meydana gelen bozulmalar sebebiyle elektriksel bulgu tespit edilememiştir.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BULUNAMADI

Zemin kat ve birinci kat kamera kayıtları incelendiğinde birinci kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tarafımızdan yapılan gözlemi destekler nitelikte kamera saatiyle 12.48’de tavanın alevli bir şekilde 1. kata çöktüğü görülmüş, yangının tavan arasında başladığı kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler ve bulgular aşığında yangının çıkış nedeni sağlıklı bir şekilde tespit edilememiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys