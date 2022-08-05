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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın#Soruşturma
Balıklı Rum Hastanesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 15:09

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane içerisindeki oksijen tüpleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalye ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler çevredeki hastanelere götürüldü. 

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2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinası, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli de görev yaptı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın#Soruşturma

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