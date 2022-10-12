Balıkesir'in zeytinleri, komando ve kameralarla korunacak

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Ayvalık'tan Edremit'e uzanan Edremit Körfezi, yağlık zeytinleri ile ön plana çıkıyor. Balıkesir'de 12 milyon zeytin ağacı bulunurken, binlerce kişi zeytin sektöründe istihdam ediliyor. Geniş alana yayılan zeytinliklerde, son yıllarda hırsızlık olayları da artmaya başladı. Sektörün bileşenleriyle bir araya gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığındaki heyet, Türkiye'de zeytinyağı fabrikaları ile ilgili ilk kez alınan bir karara imza attı. Üreticilerin en büyük taleplerinden biri olan kayıt dışı zeytinin fabrikalara girişinin engellenmesi konusunda, kameralarla denetim kararı alındı.

ZEYTİN İÇİN GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir'in, Türkiye'nin en fazla zeytin üretimi yapan ilk 3 ili arasında yer aldığını söyledi. Vali Şıldak, Ayvalık ve Edremit hattındaki Edremit Körfezi'ndeki zeytinlerden elde edilen yağların Türkiye'nin en kalitelisi olduğunu kaydetti. Zeytinin bölge ekonomisinin temeli olduğunu anlatan Vali Şıldak, yaşanan hırsızlıkların ise üreticiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Bu yönde çok sayıda yakınma, talep, şikayet aldıklarını ifade eden Vali Şıldak, "Geçen yıl zeytin hırsızlıklarının önlenmesine ilişkin uygulamamızı, bu yıl çok daha güçlü bir şekilde, bütün kurumlarımızın iş birliğiyle sağlamak üzere, Edremit'te bir güvenlik değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantımıza; kaymakamlarımız, güvenlik birimlerimiz, ilçelerimizin ziraat odaları, belediyeleri, çiftçi mallarını koruma başkanlıklarının yetkilileri katıldı" dedi.

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VALİLİK GENEL EMRİ YAYINLANDI

İstişareler sonucunda etkili tedbirler alındığını belirten Vali Şıldak, "Bu tedbirlerin kararlarını da bir valilik genel emri olarak yayınladık. Buna ilave olarak bir de kurumlarımızın bu konuda almaları gereken önlemleri içeren bir genelge çıkardık. Ümit ediyoruz ki; uygulamasına ekim ayı itibarıyla başladığımız bu çalışma, çok iyi sonuçlar verecek. Genel emrin esası; hırsızlık yapılarak toplanan zeytinlerin alım sürecine ilişkin denetimleri, bir mekanizmaya bağlamaktır. Bu kapsamda kaymakamlıklar bünyesinde oluşturduğumuz komisyonlarımız sürekli denetim yapacak. Böylelikle denetim harici kayıt dışı bir ürünün, hırsızlık sonucu elde edilen zeytinin alımını engellemeye yönelik tedbirleri etkili şekilde hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

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KOMANDOLARDAN SONRA KAMERALI ÖNLEM

Üreticinin yanında olduklarını belirten Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Bu yıl çok rahat bir nefes alacaklar. Jandarma komando birliklerimizin bile görev yapacağı bu güvenlik tedbirlerin son derece etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle jandarma sorumluluk bölgemizdeki kamera sayımızı artırıyoruz. Hareketli ve sabit kamera unsurları ve yine fotokapan olarak tabir ettiğimiz tespit cihazlarıyla, İHA'larla, dronlarla bu tedbirleri havadan, yerden görüntülemek suretiyle de kayıt altına alacağız. Arazilerde sivil araçlarla, farklı zamanlarda devriyeler görev yapacak. Fabrikalarda zeytin alım noktalarında da kayıt tutulacak, görüntü kaydı alınacak. Üreticiler aynı zamanda ziraat odalarından aldığı çiftçi belgesini ibraz edecek. Kamera kaydıyla da ürün satışları kontrol altına alınmış olacak. Bütün bunlardaki amaç; kontrol dışı ve kayıt dışı alım, satımları engellemek. Aynı zamanda olayın vergi denetimi boyutu ile caydırıcılık kazanmasını da önemsiyoruz."

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ÜRETİCİLER YENİ KARARDAN MEMNUN

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de karardan memnun olduklarını söyledi. Zeytin ile ilgili bütün sorunların toplantıda tespit edildiğini belirterek, "Bu önlemler muhakkak hırsızlığı önleyecektir, azaltacaktır. Burada önemli olan çalınan 2-3 kilo zeytin değil; bu işin arkasındaki kişilerin tespit edilmesi, yakalanması. Zeytin hırsızlığı bireysel bir suç gibi görünüyor ancak değil. Bence örgütlü bir suç teşkil ediyor. Çünkü burada hırsızlık amaçlı zeytin hasadını yapanlar, gruplar halinde bu işi gerçekleştiriyor" dedi.

'VALİLİK KARARI BİZİM İÇİN ŞANS'

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Zeytinin meşakkatli bir ürün olduğunu ifade eden Edremit Körfezi Zeytin Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu (EKZZÜF) Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, "Valimize sorunlarımızı sürekli anlattık, hepsini ilgiyle dinleyerek, bize çözüm yolları bulmaya çalıştı. En son bu sene yaptığı toplantıda alınan kararlar, bizler için çok önemliydi. Zeytini çalan kimsenin eğer bu ürünü satacağı bir yer yoksa; sizin ürününüzü çalmaz. Konunun yüzde 50'si hırsızlıksa, yüzde 50'si de bunları satın alan yerler diye düşünüyoruz. Valiliğin kararı bizim için şans" diye konuştu.

'ZEYTİN HIRSIZLIĞIN ÖRGÜTLÜ SUÇ SAYILSIN'

İl genelini kapsayacak önlemlerin alındığını söyleyen Semerci, "Bu konunun bir diğer önemli yolu da kanunlar ile bu işin organize suça sokulmasını sağlamak. Körfez Zeytinciler Federasyonu olarak bu konuda yasa taslakları hazırlattık. Bunları bölge milletvekillerimize verdik. Umuyorum, bu konu da gündeme getirilir. Zeytini çalanlar, satanlar organize suça sokulabilirse çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umuyorum böyle bir yasada çıkar, ürünlerimiz ziyan olmaktan kurtulur. Ziyan olmak diyorum çünkü hırsızlık yoluyla toplanan zeytin, ülke ekonomisine olan katkıyı da neredeyse 5'te bire düşürüyor" dedi.