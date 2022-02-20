Balıkesir'de kaybolan balıkçının 35 gün sonra cesedi bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...#Hava Durumu
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Ukrayna az önce duyurdu: Acil ateşkesUkrayna az önce duyurdu: Acil ateşkes#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş Yürekler yandı6 kişinin öldüğü tur, 3 kez ertelenmiş! Yürekler yandı#Konya
Canlı | Alanyada bir gol daha Skor...Canlı | Alanya'da bir gol daha! Skor...#Süper Lig
Almanyada Zeynep alarmı... Ölü sayısı artıyorAlmanya'da 'Zeynep' alarmı... Ölü sayısı artıyor!#Eunice Fırtınası
Kelebekler Vadisinde eşini şeytani planla öldürdüğü iddia edilmişti Yine para peşindeKelebekler Vadisi'nde eşini şeytani planla öldürdüğü iddia edilmişti! Yine para peşinde#Muğla
Yıldız futbolcu çileden çıktı Annesine yumruk atılında ortalık karıştıYıldız futbolcu çileden çıktı! Annesine yumruk atılında ortalık karıştı#Phil Foden
JP Mogan Fedden dokuz faiz artırımı bekliyorJP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor#ABD
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de kaybolan balıkçının 35 gün sonra cesedi bulundu

#Balıkesir#Manyas#Balık
Balıkesirde kaybolan balıkçının 35 gün sonra cesedi bulundu

BALIKESİR'de avlanmak için tekneyle açıldığı Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçı Osman Arı'nın (61), 35 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman Arı, 16 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan Arı, dönüş vakti eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, göl ve çevresinde arama çalışması başlattı.

ÖNCE TEKNESİ BULUNDU

​Osman Arı'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Dalgıçların da katıldığı aramada Arı'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu. Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi. Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyaya çıkardı. Kontrolde cesedin kaybolan balıkçı Osman Arı'ya ait olduğu belirlendi. Arı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Manyas#Balık

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle