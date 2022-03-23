Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

#Balıkesir#Huzur#Operasyon
Balıkesirde Huzur operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş, kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yaptıkları uygulamalarda 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Haberin Devamı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 27 aranan şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1 kilo 338 gram kubar esrar, 45 adet sentetik uyuşturucu hap, 110 gram metamfetamin, 31 kök kenevir, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet termometre, 1 adet buhar makinası, 1 adet fan, 9 adet led lamba, 29 litre sıvı gübre, 1 adet klima, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 5 bin 580 TL ve 33 adet kazı malzemesi ele geçirilirken, olaylarla ilgili olarak 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Huzur#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu