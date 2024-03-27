Balıkesir için eski ortaklara bir destek çağrısı daha

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CHP Lideri Özgür Özel, dün Balıkesir ziyaretleri kapsamında ilçe ilçe halka seslendi. Konuşmasında CHP’nin 5 yıl önceki seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayının Ahmet Akın olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

“Ahmet Akın adım adım büyükşehir belediye başkanlığına gidiyordu. Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir’i istediler. Dediler ki; ‘Balıkesir olmazsa ittifak olmaz.’ Herkes döndü, Ahmet Akın’ın yüzüne baktı. Ahmet Akın gırtlağı düğümlendi, gözleri yaşlandı, sesi titredi ama ‘Partim içinse, ülkem içinse yaparım bu fedakârlığı’ dedi. Hepimiz oradaydık ve o gün İYİ Parti’ye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı. Israrla isteyen kişi İsmail Ok’tu. Kibirli belediyecilikten bıkmış bu şehri, aldığımız seçimi biz İsmail Ok’a verdik. İsmail Ok da aldı, hepimizin gözünün önünde AK Parti’ye verdi. Sonra gitti kendisi de AK Parti’ye geçti. Şimdi de ödüllendirildi. AK Parti’den milletvekili oldu.

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BALIKESİR’E BORCUMUZ

O günlerde CHP olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık. 5 yıl geçti. 5 yıl boyunca hep şu konuşuldu. ‘Bizim size borcumuz var. Bilhassa Ahmet Akın’a, Balıkesir’e borcumuz var.’ Bu süreçte çok istedik ki; Ankara’daki bir ittifakla Balıkesir’deki bu tarihi hesabı hep birlikte halledelim. Biz Ankara’da halledemedik. Olmadı ama Ahmet’e o zaman ‘Balıkesir’de öyle insanlar var ki sandığın başında vicdan ittifakı olacak kardeşim. Bunu göreceksin’ dedim.



ANKETLERDE ÖNDE

Anketlere göre Ahmet Akın kardeşimiz seçimleri önde götürüyor. Ancak birkaç puan farkla önde olmak bize rahat uyku uyutmaz. Onun için buradan açık açık konuşmaya geldik. Çok net, geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güneş olan iyi insanlar. Geçmiş ittifak ortaklarımız ve ‘Balıkesir’i AK Parti yönetmesin’ diyen herkes. Eğer başka bir parti oy verirseniz, Balıkesir’i AK Parti kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verirseniz, Balıkesir’i hep birlikte kazanırız, siz de kazanırsınız. Ben Balıkesir’in sosyal demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, muhafazakâr demokratlarına ve Balıkesir’de yaşayan herkese dürüst bir belediyecilik için göreve son derece hazır Ahmet Akın kardeşimi emanet etmeye geldim.”

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ALTIN HESABI ŞAŞMAZ

Türkiye’nin dört bir yanında günde 4-5 miting yaptıklarını belirten Özgür Özel, şöyle devam etti: “İlk başladığımızda en büyük sorun sahipleri emekliler, Türkiye’deki oranla 83 milyonda 16 milyon kişi, meydanda da yüzde 20 vardı. Ama en büyük acıyı onlar çekiyordu. ‘Emekliler gelin bizimle birlikte olun. Sesimize ses olun. Sesimize kulak verin. Sesinizi çıkarın. Hakkınızı söke söke alalım’ dedim. O gün, bugün emekliler meydanlara akıyor. Basit bir karşılaştırma, bütün hesaplar şaşar, altın hesabı şaşmaz. En düşük emekli maaşı AKP ilk geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2.5 çeyrek altın alamıyor.”