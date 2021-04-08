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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Balıkesir Burhaniye’de 1 mahalle, karantinaya alındı

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Balıkesir Burhaniye’de 1 mahalle, karantinaya alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bağlı kırsal Börezli Mahallesi, koronavirüs vakalarının artması üzerine 10 gün karantinaya alındı. Mahalle girişi, jandarma tarafından bariyerle kapatıldı.

Burhaniye merkeze 6 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli Mahallesi'nde 11 pozitif vakanın 35'e yükselmesinin ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında toplandı. Vaka sayısındaki artışın ve yayılımın önünü kesebilmek için mahallede 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Mahalle sınırlarında bulunan Burhaniye T Tipi Cezaevi ile pozitif veya temaslı olmayıp, zorunlu tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi gereken kişilerin karantina kapsamı dışında tutulması kararlaştırıldı. Jandarma, mahallenin giriş- çıkışlarında tedbir alırken, yollara barikatlar kuruldu. Ayrıca mahallede anonslarla halk tedbirler konusunda uyarıldı.

Balıkesir Burhaniye’de 1 mahalle, karantinaya alındı

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