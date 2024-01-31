Balıkçı teknesi alabora oldu... En acı bekleyiş: 4 ölü 1 kayıp

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İzmir Dikili’de Salihleraltı açıklarında dün 02.00 sıralarında, balık avlamak için açılan ‘Oğuz İrgit’ adlı balıkçı teknesi, şiddetli rüzgârda alabora olup battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, teknedeki Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem ve Muhammet Kulak yaralı kurtarıldı. Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar ve Medine Karaduman’ın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Gökhan Çakır’ın da kayıp olduğu belirlendi.

Yaralı kurtarılan 5 kişi, Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasından sonra taburcu edildi.

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KAYIPLAR ARANIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 4 bot, 1 helikopter ve 2 dalgıç timinin, kayıp Medine Karaduman ve Gökhan Çakır’ı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Oğlu Gökhan Çakır’dan (30) haber bekleyen Yahya Çakır, “Oğlum balıkçıydı. İşçi olarak çalışıyordu. Kurtarılanlar, oğlumun onlardan ayrıldığını anlattı. ‘Ben kendimi kurtarırım siz gidin’ demiş. Bir daha da haber gelmedi. Oğlum çok iyi yüzme biliyordu. Hava soğuk olmasa Midilli’ye kadar yüzerdi. Helikopterler, Sahil Güvenlik ekipleri arıyor ama bir haber alamıyoruz. Çaresiz bekliyoruz” dedi.