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Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını almadan ambulansa binmedi

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#ANTALYA#Kalp Krizi#Olta
Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını almadan ambulansa binmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 13:42

Antalya’da Manavgat Şelalesi yakınlarında balık tutarken bir anda yere yığılan kalp hastası adam, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenirken, oltasını almadan ambulansa binmedi.

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Manavgat Şelalesinin alt kısmına balık avlamaya gelen 35 yaşındaki Osman Özcan, bir süre olta attıktan sonra bir anda kalbini tutarak yere yığıldı. Osman Özcan’ın durumunu gören, aynı yerde balık avlayan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Osman Özcan’ı yerde kalbini tutarak oturur vaziyette buldu.

BALIK TUTMA ALETLERİNİ ALMADAN AMBULANSA BİNMEDİ

Özcan’ın nabzını ve kalbini kontrol eden sağlık ekibi acilen hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtti. Kalp hastası olduğunu, anjiyo yapıldığını ve kalp nakli beklediğini belirten Osman Özcan, ırmaktaki oltasını almadan olay yerinden ayrılmadı. Makineyi güçlükle toplayan Osman Özcan, makinesini çantaya koyduktan sonra ambulansa bindi ve Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını almadan ambulansa binmedi

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Osman Özcan’ın rahatsızlandığını sağlık ekiplerine bildiren vatandaş, her şeyin bir anda olduğunu, kalbinden rahatsız olduğunu öğrenince hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.

SAĞLIK EKİPLERİ UYARDI

Öte yandan, kalp nakli beklediğini belirten Osman Özcan’ın rahatsızlığına rağmen sigara kullandığı, rahatsızlanmadan önce de üst üste sigara içtiği bildirildi. Sağlık görevlileri, yerdeki sigaranın Osman Özcan’a ait olduğunu öğrenince kendisini sigara içmemesi konusunda uyardı.

Balık tutarken kalp krizi geçirdi, oltasını almadan ambulansa binmedi

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#ANTALYA#Kalp Krizi#Olta

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