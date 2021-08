Balık sezonu ne zaman açılıyor? Av yasağı ne zaman kalkacak?

Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, yeni sezona umutlu girecek.



Çanakkale, Yalova ve Balıkesir'de balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan yasak dönemini teknelerinin ve ağlarının onarımıyla geçirdi.



"Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, bereketli ve halkın bolca balık tüketebileceği bir sezon diliyor.



Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ersen Duman, AA muhabirine, yeni avlanma sezonundan umutlu olduklarını söyledi.



Duman, Marmara'da geçen av sezonunun sonuna doğru görülmeye başlanan müsilajın gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçıları kısmen etkilediğini anlattı.



Küçük teknelerle avlananların da yazın 2-3 ay balıkçılık yapamadığını, gelir elde edemediğini belirten Duman, "Balıkçılarımızın umudu bu sene müsilajın olmaması. Böyle olması bütün balıkçılarımızı sevindirir." dedi.



Çanakkale'de balıkçılık yapan Melih Kayıkçı, sezonun başlamasıyla müsilajdan arınmış pırıl pırıl bir denize yeniden kavuşacaklarını ifade etti.

Tezgahlarının ilk günden bol çeşitle dolmasını ümit ettiklerini anlatan Kayıkçı, "Arkadaşlarımız denize açılmak için sabırsızlanıyor. Bizler de vatandaşa ucuz ve bol balık satmak için bekliyoruz. İlk haftadan sonra balık fiyatlarının uygun rakamlara ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.



YALOVA'DA BALIKÇILAR LÜFER VE ÇİNEKOPTAN UMUTLU



Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş ise "Şu anda çinekop, istavrit, hamsi görülüyor. Kış mevsiminde bu balıklar toplanacak ve o zaman daha iyi anlaşılacak. Bu sezon balık fiyatları, talebe ve avlanma oranına göre şekillenecek." dedi.



Karataş, bereketli bir sezon dileyerek, "Balıkçılarımız bu sezon iyi bir performans sergilerse halkımızda gönül rahatlığıyla ucuz balık yiyebilir. Umarım umutlarımız yüksek frekansta olur, halkımıza da bol bol balık ikram ederiz." diye konuştu.



Yalovalı balıkçılardan Osman Karasu, bu dönem av bolluğu bakımından lüfer ve çinekoptan umutlu olduklarını, palamudu riskli gördüklerini söyledi.

Ayhan Benli de yılbaşından itibaren para kazanamadıkları bir sezonu geride bıraktıklarına değinerek, "Her seneki gibi umutla bekliyoruz. Kısmetimizi, nasibimizi denizden çıkarmak için hazırlık yapıyoruz. Sezonun bütün balıkçı arkadaşlarıma hayırlı olmasını, bol ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



"BEKLENTİMİZ, HER ŞEYDEN ÖNCE BALIĞIN BOL OLMASI"



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde balıkçılık yapan Hüseyin Topçu, yeni sezonun, ekmeğini denizden çıkarmaya çalışan tüm meslektaşları için kazasız belasız geçmesini diledi.



Geçen yıl denizden çıkarılan balık miktarının az, fiyatların yüksek olduğunu hatırlatan Topçu, şunları kaydetti:



"Bu yıl balık fiyatlarının vatandaşlar için daha uygun seviyede olmasını temenni ediyorum. Balıkçılık zor bir meslek ama balık ülkemizin en önemli besin ve sağlık kaynağıdır. Bizim bu yılki beklentimiz, her şeyden önce balığın bol olmasıdır. Biz, gelecek neslin sağlıklı olabilmek adına balıkla beslenerek büyümesi, korkmadan balık tüketmesi gerektiğine inanıyoruz ama içinde bulunduğumuz dönem yaz mevsimi ve elbette balık fiyatları yüksek oluyor. İnşallah av yasağının kalkmasının ardından balık fiyatları herkesin rahatlıkla satın alabileceği seviyeye iner. Bu konuda umutluyum. Bu sene balık fiyatları çok makul seviyelerde olacaktır diye düşünüyorum."



Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güran, yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesini ve ülkenin sağlıklı koşullara kavuşmasını temenni ederek, "İnşallah bu sayede balıkçılarımız daha fazla denize açılarak halkımızı bol miktarda balıkla buluşturur, böylelikle de halkımız daha ucuz ve taze balıkları sofrasına götürebilir." dedi.

